В Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом

В Севастополе за минувшие сутки выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте правительства города. Это минимальный прирост заболевших с начала октября. Днем ранее в городе был подтвержден 31 случай Covid-19, а с начала апреля в Севастополе ежедневно регистрировалось от 30 до 35 новых случаев заражения.

За последние 24 часа в городе от ковида умер один человек в возрасте 75 лет. Под наблюдением врачей находятся 406 человек, контактировавшие с зараженными.

Всего в городе выявили 13 750 случаев коронавируса, 12 621 пациент выздоровел, 588 скончались. и подтвердили 588 смертей от коронавируса.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 16.04.21

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