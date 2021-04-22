В Севастополе задержали работавшего на разведку Украины россиянина (ВИДЕО)

ФСБ задержала в Севастополе гражданина России за сотрудничество с украинской военной разведкой, говорится в сообщении спецслужбы.

По ее данным, задержанный собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Отмечается, что «утечка за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Подробности дела, как и личность фигуранта не раскрываются.

Telegram: Задержание подозреваемого в госизмене

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.04.21

Глава Европарламента потребовал от Москвы отвести войска от Украины и вылечить Навального. / Байден отдал Украину на растерзание Путину – американский военный. / Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»