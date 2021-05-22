Бешеная лиса напала на ребенка в Севастополе, введен карантин

В Балаклавском муниципальном округе Севастополя введен карантин по бешенству после того, как инфицированная смертельным вирусом дикая леса напала на ребенка.

«Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству проводятся в Балаклавском муниципальном округе Севастополя, на территории которого находится село Флотское», – сообщает правительство города.

18 мая в государственную ветеринарную службу обратилась жительница села Флотское. Женщина рассказала, что дикая лиса покусала ее сына, а впоследствии хищница погибла.

Пострадавшему ребенка оказали всю необходимую медпомощь в травмпункте пятой городской больницы. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В ветлаборатории установили, что павшая лиса была больна бешенством. В связи с этим на территории Балаклавского муниципального округа города Севастополя ввели карантин по бешенству. В настоящее время проводятся мероприятия по профилактике и борьбе с бешенством животных.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 20.05.21

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