В Севастополе и Балаклаве заработали платные парковки

В центральной части Севастополя и Балаклаве начали работу платные парковки. Штраф за размещение транспорта без оплаты составляет 1500 рублей.

В общей сложности организовано порядка тысячи платных парковочных мест, сообщается на официальном сайте правительства Севастополя. В центре города час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей

Каждое десятое парковочное место предназначено для льготников. Для того чтобы оформить бесплатную парковку, гражданам из льготных категорий нужно лично обратиться в Департамент транспорта, или воспользоваться порталом госуслуг, сообщил начальник отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Роман Рамазанов.

Кроме того, местные жители и приезжие могут оформить парковочное разрешение сроком на один год, полгода или месяц. Документ представляет собой абонемент на соответствующий календарный период.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 02.06.21

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