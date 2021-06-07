Житель Севастополя похитил у туриста почти 100 тысяч рублей

Житель Севастополя украл у туриста из Москвы 95 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. Злоумышленник задержан, ему грозит до 5 лет колонии.

По информации ведомства, 31-летний мужчина нашел на одном из городских пляжей бумажник с документами, банковскими картами и наличностью – всего 95 тыс. рублей. Он решил проверить подлинность найденных денег и разместил в Сети объявление об обнаруженном кошельке. Вскоре севастопольцу позвонил 36-летний москвич. Он рассказал о потерянном портмоне, подтвердил подлинность банкнот и документов и попросил вернуть их. В ответ житель Севастополя бросил трубку, заблокировал номер москвича, а найденные деньги потратил.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 06.06.21

Сенат Франции потребовал от главы МИД страны отреагировать на разгул нацизма в Киеве. / Киев заявил о готовящихся терактах на украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2». / Путин отказался кормить Украину, но пообещал выгодное сотрудничество. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»