Заболеваемость Covid-19 в Севастополе растет шестой день подряд

В Севастополе шестой день подряд растет количество новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в городе выявлено 43 новых случая Covid-19, тогда как накануне заболевших было меньше – 39, следует из данных городского правительства. Таким образом, заболеваемость вернулась к мартовским показателям, но тогда прирост зараженных шел на спад.

Число жертв коронавируса за минувший день также увеличилось. «Умер один человек в возрасте 83 лет», – говорится в сообщении.

Излечились от инфекции 30 пациентов.

Всего в Севастополе заболели ковидом 15 365 человек, выздоровели 13 989 человек, 703 – умерли.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 15.06.21

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