Заболеваемость Covid-19 в Севастополе растет шестой день подряд

В Севастополе шестой день подряд растет количество новых случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки в городе выявлено 43 новых случая Covid-19, тогда как накануне заболевших было меньше – 39, следует из данных городского правительства. Таким образом, заболеваемость вернулась к мартовским показателям, но тогда прирост зараженных шел на спад.
Число жертв коронавируса за минувший день также увеличилось. «Умер один человек в возрасте 83 лет», – говорится в сообщении.
Излечились от инфекции 30 пациентов.
Всего в Севастополе заболели ковидом 15 365 человек, выздоровели 13 989 человек, 703 – умерли.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 15.06.21
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