В Севастополе двое юношей получили сроки за закладки с наркотиками

Двое жителей Севастополя осуждены за сбыт наркотиков и психотропных веществ. Молодые люди оставляли закладки с запрещенным зельем на территории Гагаринского района Севастополя, сообщает прокуратура города. Каждый из них получил немногим больше двух лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, злоумышленники разработали преступный план еще в сентябре прошлого года. Севастопольцы 18 и 19 лет приобрели партию наркотиков и психотропных веществ. С целью сбыта они разместили «товар» в 16 тайниках-закладках. Потенциальных покупателей они планировали найти в Сети путем публикацию объявлений в соцсетях. Однако реализовать свой план молодые люди не успели – их задержали полицейские непосредственно в ходе очередной попытки спрятать зелье в тайник.У них было изъято более 14,4 г наркотика N-метилэфедрон и более 5,6 г амфетамина.

Суд признал закладчиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Эта статья предусматривает накануне в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 04.10.21

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