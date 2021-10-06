В Севастополе продлили ограничения на посещение лесов

В Севастополе продлены ограничения на посещение лесов до 25 октября. Об этом сообщается на сайте городского департамента природных ресурсов и экологии.
В Севастополе лесопожарная обстановка сохраняется на уровне третьего класса пожарной опасности, отметили в ведомстве.
Открытыми к посещению остаются урочище Алсу, Торопова дача, Узунджа и мыс Сарыч и ряд других мест отдыха. Также можно прогуляться по маршрутам Большой Севастопольской тропы.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 05.10.21
Зеленский собрался внести в ООН отредактированные резолюции по Крыму. / Украинским командирам в Донбассе разрешили обстреливать ЛДНР в любое время и по своему усмотрению. / Украинский генерал пожалел, что Киев сразу не отказался от Севастополя в 2014 году. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube