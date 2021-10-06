В Севастополе продлили ограничения на посещение лесов

В Севастополе продлены ограничения на посещение лесов до 25 октября. Об этом сообщается на сайте городского департамента природных ресурсов и экологии.

В Севастополе лесопожарная обстановка сохраняется на уровне третьего класса пожарной опасности, отметили в ведомстве.

Открытыми к посещению остаются урочище Алсу, Торопова дача, Узунджа и мыс Сарыч и ряд других мест отдыха. Также можно прогуляться по маршрутам Большой Севастопольской тропы.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 05.10.21

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