В Севастополе уточнили информацию о пострадавших возле штаба Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил информацию по пострадавшим возле штаба Черноморского флота.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром во двор штаба флота прилетел беспилотник. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Теперь данные уточнили.

«Пострадали 6 человек. Погибших нет. Состояние двух человек средней тяжести. У остальных – легкие ранения. Необходимая помощь оказана», – рассказал Развожаев.

Напомним, в связи с инцидентом торжества, посвященные Дню ВМФ, перенесены.

Севастополь, Олег Яковенко

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