В Севастопольской бухте из-за атаки дронов остановили движение морского транспорта

В Севастопольской бухте остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Очевидцы сообщили, что слышали взрывы. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – говорится в телеграм-канале ГКУ.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что слышали взрывы. Предположительно, бухта была атакована беспилотниками, которые сбила система ПВО. Кроме того, в местных пабликах появилось видео, на котором горит сбитый морской дрон, застрявший в боновых ограждениях.

От Минобороны России комментариев на этот счет пока не поступало.

Севастополь, Зоя Осколкова

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