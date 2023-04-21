Грузовик протаранил микроавтобус в Севастополе – один человек погиб

В Севастополе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием КамАЗа. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, в который врезался грузовик.

ДТП произошло 21 апреля в 5:50 на спуске в сторону Балаклавы, в районе дома №51 на улице Новикова. По данным городского полицейского главка, 26-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость движения и не учел тот факт, что дорожное покрытие было мокрым.

«Во время движения на правом закруглении дороги водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Master, которым управлял 55-летний водитель», – говорится в сообщении. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту дорожной аварии.

Севастополь, Наталья Петрова

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