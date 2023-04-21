Часть Севастополя обесточена из-за срабатывания автоматической защиты (ОБНОВЛЕНО)

Четыре района Севастополя остались без электроснабжения полностью или частично в результате срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки)», – написал он в своем телеграм-канале.

В результате полностью обесточены Гагаринский и Ленинский районы, частично – Нахимовский и Балаклавский.

Энергокомпании города занимаются восстановлением подачи электроснабжения потребителям. «Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено», – отметил Развозжаев.

Обновлено в 15:48. Пресс-служба ГУП «Крымэнерго» сообщила, что электроснабжение потребителей в Крыму и Севастополе, которые были отключены от электричества в пятницу днем, восстановлено.

Причиной масштабного блэкаута стало отключение генерации на на Балаклавской ТЭС. В результате чего произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Крыма и Севастополя.

Севастополь, Наталья Петрова

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