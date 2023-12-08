Главу Инкермана сняли с должности и исключили из ЕР

Балаклавский районный суд сегодня принял решение снять с должности главы Инкермана Родиона Демченко в связи с утратой доверия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, чиновника уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

«По представлению прокуратуры Севастополя Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя проводило проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились.

Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан. Суд удовлетворил наше ходатайство о вступлении в качестве соистца», – написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» исключил Демченко из партии. «Все должны понять, что коррупция не бывает «большой» или «незначительной», любые факты – несовместимы с властью любого уровня», – подчеркнул губернатор.

Надо отметить, что два предшественника Демченко на посту руководителя Инкермана фигурировали в коррупционных делах. Так, в 2015 году глава Инкермана, член политсовета севастопольского отделения партии «Единая Россия» Андрей Виноградов попался на взятке в 800 тыс. рублей. В 2012 году по подозрению в получении взятки был задержан предшественник Виноградова на должности главы горсовета Валерий Коноплев.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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