В Севастополе в результате обстрела погиб местный житель

Сегодня ночью украинские военные атаковали Севастополь. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Развожаев назвал атаку самой массированной за последнее время, всего было сбито более 10 ракет. Четыре человека пострадали, медики диагностировали у них осколочные ранения и переломы.

В жилых домах в центре города выбило окна, повреждены несколько газовых труб. «Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», – добавил губернатор.

Управляющие компании утром начнут подомовой обход, чтобы подсчитать ущерб и устранить нарушения. Местных жителей настоятельно просят не подходить к частям сбитых ракет, а сразу обращаться в экстренные службы.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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