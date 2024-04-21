В Севастополе российский военный корабль отбил ракетную атаку

В Севастополе отразили атаку на один из военных кораблей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Развожаева, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Губернатор также призвал доверять только данным из официальных источников.

Стоит отметить, что это далеко не первая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признавал, что для этого ВСУ использовали боеприпасы НАТО. В подготовке таких нападений принимал участие начальник штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радакин.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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