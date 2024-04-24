В Севастополе задержали мигранта, совершившего разбой в Челябинске

В Севастополе задержали мигранта из Центральной Азии, подозреваемого в совершении разбойного нападения в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Севастополю.

По данным ведомства, в 2018 году 30-летний иностранец, познакомившийся через соцсети с жителем Челябинска, в ходе встречи у него дома потребовал от челябинца поменяться смартфонами. Тот отказал, тогда мигрант стал угрожать мужчине ножом, а приятель иностранца «помог обездвижить его и пригрозил избить», рассказали в полиции. После этого налетчики забрали у челябинца мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей, одежду и продукты питания. После совершения преступления злоумышленники сбежали.

Правоохранители установили, что после разбойного нападения в Челябинске подозреваемый переехал в Севастополь, где и был задержан. Злоумышленника доставили в Челябинск.

Кроме того, севастопольские полицейские выявили нарушения иностранцем режима пребывания на территории России и факт предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Это в итоге привело к аннулированию разрешения на временное проживание в РФ.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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