Воздушную тревогу объявили в Севастополе, в городе работает система противоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <…> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», – написал он в своем тг-канале.
Развожаев призвал горожан соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. «Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», – подчеркнул он.
Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Кроме того, временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой.
Севастополь, Наталья Петрова
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