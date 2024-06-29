Воздушную тревогу объявили в Севастополе, в городе работает система противоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <…> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», – написал он в своем тг-канале.

Развожаев призвал горожан соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. «Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», – подчеркнул он.

Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Кроме того, временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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