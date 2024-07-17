В Севастополе пересмотрен график отключения электричества, чтобы дать его в жилые дома

В Севастополе скорректировали график отключения электроэнергии на фоне высоких температур. Теперь в него включены крупные предприятия, что позволило дать свет в жилые дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Сейчас в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. В связи с этим принято решение: поочередно, когда это необходимо, выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, сейчас отключен торговый центрSeaMall, на очереди – ТЦ «Муссон». Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки, добавил он.

Развозжаев отметил, что это вынужденная мера, и попросил бизнес «отнестись к этому шагу с пониманием».

Ранее сегодня губернатор сообщил, что по команде диспетчерской службы юга России в Севастополе вновь был введен график временного, двухчасового, отключения электроэнергии, чтобы «снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму».

Добавим, что временные ограничения электроснабжения сегодня введены по всему Крыму. Свет будут отключать на два часа. Эта мера принята «в связи с проведением внеплановых работ в электросетях, с целью сохранения целостности энергосистемы», – сообщили в «Крымэнерго».

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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