В Севастополе утонул турист из Санкт-Петербурга

Тело туриста из Санкт-Петербурга обнаружили в воде на одном из пляжей в Севастополе. По информации управления МЧС по городу, утонувшего мужчину нашли в акватории пляжа «Омега».
«В субботу <…> в воде обнаружили мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть», – говорится в сообщении спасателей. На берегу были найдены вещи погибшего и документы. Утонувшим оказался 71-летний житель Санкт-Петербурга.
В воскресенье вечером на пляже «Яшмовый» пострадал 39-летний мужчина. Он прыгнул в воду со скалы и получил травму позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.
В МЧС призвали не ходить на пляж в одиночку, не употреблять алкоголь во время купания и не прыгать в воду с причалов, камней и скал, поскольку это опасно для жизни.
Севастополь, Наталья Петрова
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