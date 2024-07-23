ПВО обезвредила 21 украинский дрон над Крымом и акваторией Черного моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате более 15 украинских беспилотников над акваторией города в ночь на вторник, 23 июля. Всего за ночь над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря был нейтрализован 21 БПЛА.

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», – написал глава города в своем тг-канале.

По его словам, осколки от одного дрона упали в одном из ТСН, пострадал грузовой автомобиль. Осколки второго БПЛА упали рядом с домом в районе еще одного СНТ, добавил Развозжаев.

«Никакие объекты в городе не пострадали», – подчеркнул он.

По информации Минобороны России, силы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря. По два БПЛА были перехвачены над Брянской и Белгородской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз ночью сообщал об уничтожении двух дронов ВСУ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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