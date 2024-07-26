Жителю Севастополя дали 16 лет «строгача» за растление 18 девочек

Жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии строгого режима за растление школьниц через соцсети. Жертвами педофила стали 18 девочек. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, 41-летний мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем и с августа 2020 года знакомился и переписывался со школьницами из разных российских регионов.

Фигурант вел беседы на непристойные темы, направлял девочкам порноснимки и склонял их к подобным ответным действиям.

«Потерпевшими признаны 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет, проживающих в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия, Красноярском крае», – уточнили в ведомстве.

Гагаринский районный суд Севастополя признал севастопольца виновным сразу по двум статьям УК РФ «действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» и «распространение порнографических материалов в интернете».

Обвиняемый приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с интернет-ресурсами, сроком на 12 лет.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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