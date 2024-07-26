В Севастополе введен запрет на посещение лесов

В Севастополе с 26 июля введены ограничения на посещение лесов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой Севприроднадзор вводит ограничения на въезд и проход в леса. Бывать в них могут лишь сотрудники экстренных служб, природоохранного ведомства, лесники, а также люди, чей единственный путь к дому или даче лежит через лес», – отметили в ведомстве.

Без разведения огня, с соблюдением противопожарных правил отдохнуть можно только на Сапун-Горе, береговой линии урочища «Золотой пляж», урочищах «Ближний пляж», «Аязьма», в зонах отдыха «Алсу», «Сухая речка», «Узунджа», на скале Парус и мысе Сарыч, «Турецкой поляне», в парке 35-летия Победы, а также на третьем кордоне.

Разводить костры и пользоваться мангалами разрешено только на оборудованной территории Тороповой дачи.

Ограничения введены на три недели, их могут продлить или отменить, учитывая пожарной обстановку.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube