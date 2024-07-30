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Вторник, 30 июля 2024, 18:41 мск

Новости Севастополь

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«Обряд» изгнания бесов: в Севастополе задержана женщина, которая обнажилась на территории храма

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю жительницу Евпатории, которая сняла одежду на территории одного из городских соборов в центре города.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, странную посетительницу заметил охранник – она обнажилась на территории храма, после чего, перелезла через забор и скрылась. Росгвардейцы задержали женщину по горячим следам. Она пояснила, что хотела провести обряд изгнания бесов, а потом и вовсе заявила, что собралась на нудистский пляж.

Наряд вневедомственной охраны передал задержанную специальной бригаде скорой помощи.

Севастополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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