Севастополец получил заочный срок за изнасилование малолетней падчерицы

В Севастополе суд заочно приговорил 50-летнего местного жителя к 13 годам колонии за изнасилование и другие половые преступления против маленькой падчерицы. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, с февраля 2011 года по декабрь 2013-го, когда жены не было дома, мужчина неоднократно совершал половые преступления против ребенка, которому на момент первого деяния исполнилось 12 лет. Севастополец запугал девочку, она находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление.

В 2014 году школьница рассказала друзьям о насилии со стороны отчима, после чего их родители обратились в полицию. Злоумышленник, узнав об этом, сбежал из России. Его объявили в международный розыск.

Приговором суда мужчина признан виновным и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал 50-летнего жителя Балаклавского района виновным в совершении «иных действий сексуального характера» и изнасиловании своей малолетней падчерицы. Обвиняемый заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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