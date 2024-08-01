Власти заплатят 70 тыс. рублей за нападение бродячих собак на двух подростков в Севастополе

Суд в Севастополе взыскал с департамента городского хозяйства компенсацию морального вреда в пользу двух подростков, пострадавших от укусов бродячих собак. Об этом сообщила городская прокуратура.

В ноябре 2023 года в Гагаринском районе Севастополя от бездомной собаки пострадала 14-летняя девочка. Инцидент произошел в сквере «Каменный цветок». «В результате происшествия несовершеннолетняя 2012 года рождения получила травму левой ноги, а также испытала нравственные страдания», – говорится в сообщении.

В прокуратуру обратилась мать школьницы. По результатам проверки ее заявления районная прокуратура подала в суд иск о взыскании с департамента городского хозяйства компенсации морального вреда, причиненного девочке.

Аналогичную проверку провела прокуратура Балаклавского района по факту нападения бродячей собаки на 16-летнего подростка в районе улицы Мазурца в селе Орлиное. Пес укусил тинейджера за голень, ему пришлось обращаться к медикам.

В интересах подростка также было подано исковое заявление о возмещение морального вреда.

«Исковые требования прокуроров удовлетворены, в пользу пострадавших детей взысканы компенсации в размере 30 и 40 тыс. рублей», – отметили в прокуратуре. Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube