Украина атаковала Севастополь дронами и ракетами ATACMS. Часть сбитой ракеты пробила крышу многоэтажки

Севастополь в ночь на пятницу подвергся массированной атаке ВСУ с использованием ракет и беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Информации о пострадавших не поступало.

По данным губернатора, фугасная часть сбитой над городом ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка. Обломок пробил кровлю и застрял на техническом этаже. Никто не пострадал. «На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», – написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью над Севастополем ПВО сбила более четырех воздушных целей, уточнил губернатор. Обломки ракет и БПЛА упали в районах улиц Хрусталева, Пилипенко, Острякова, Симонка, Морских пехотинцев, Неглинной, Романова, Победы и Горпищенко.

Из-за падения обломков и суббоеприпасов ракеты ATACMS оцеплена часть проспекта Генерала Острякова. «Оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты – возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне», – отметил Развозжаев.

По последним данным, проспект генерала Острякова (на отрезке от дома №218 до 5 км) и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12:00. Специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы.

Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности, отметил губернатор. В этом случае могут быть эвакуированы жители ближайших домов. Общественный транспорт будет ходить по временной схеме по другим улицам.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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