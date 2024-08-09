В Севастополе мигрантам запретили работать в 77 сферах деятельности

В Севастополе иностранцам запретили заниматься определенными видами деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.
В список запрещенных вошли 77 видов экономической деятельности. Так иностранных граждан нельзя привлекать к работе с транспортными средствами и в туристических агентствах.
Мигрантам нельзя заниматься обеспечением электроэнергией и газом, забором, очисткой и распределением воды. Они также не смогут больше трудиться в сферах образования и здравоохранения, а также в заведениях общественного питания.
Кроме того, под запрет попала работа мигрантов в сферах рыболовства и лесозаготовки.
Предприятия, на которых уже трудятся иностранные граждане, должны в течение четырех месяцев привести численность персонала и организовать работу в соответствии с указом.
Севастополь, Зоя Осколкова
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