В Крыму задержали диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста

В Крыму задержали агента СБУ, который планировал совершить теракт на железной дороге. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
51-летний житель Севастополя был завербован сотрудником СБУ для сбора сведений об объектах ВС РФ, а также транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов.
«По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя», – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Симферополь, Зоя Осколкова
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