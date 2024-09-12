В Крыму задержали диверсанта, планировавшего подрыв железнодорожного моста

В Крыму задержали агента СБУ, который планировал совершить теракт на железной дороге. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

51-летний житель Севастополя был завербован сотрудником СБУ для сбора сведений об объектах ВС РФ, а также транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов.

«По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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