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Вторник, 31 декабря 2024, 09:49 мск

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В Севастополе отразили несколько атак беспилотников

Несколько атак беспилотников отразили в Севастополе. «Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе – это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем тг-канале.

Ранее Развожаев также сообщал, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря.

Позже Развожаев добавил, что военные отражают атаку ВСУ. «По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем», – написал он.

Севастополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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