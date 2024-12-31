В Севастополе отразили несколько атак беспилотников

Несколько атак беспилотников отразили в Севастополе. «Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе – это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем тг-канале.

Ранее Развожаев также сообщал, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря.

Позже Развожаев добавил, что военные отражают атаку ВСУ. «По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем», – написал он.

Севастополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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