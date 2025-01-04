В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе в 13:24 мск объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», – написал он в тг-канале.

Движение морского и наземного общественного транспорта в городе остановлено, информирует «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Также сообщается, что временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом информирует телеграм-канал, освещающий ситуацию на автоподходах к мосту.

В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявлении ракетной опасности в Скадовском муниципальном округе. «Оперативные службы приведены в повышенную готовность», – написал он в тг-канале.

Обновлено. В Севастополе в 14:08 мск отменили сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города. Также сообщается, что движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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