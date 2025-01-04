В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе в 13:24 мск объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», – написал он в тг-канале.
Движение морского и наземного общественного транспорта в городе остановлено, информирует «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
Также сообщается, что временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом информирует телеграм-канал, освещающий ситуацию на автоподходах к мосту.
В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявлении ракетной опасности в Скадовском муниципальном округе. «Оперативные службы приведены в повышенную готовность», – написал он в тг-канале.
Обновлено. В Севастополе в 14:08 мск отменили сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города. Также сообщается, что движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено.
Севастополь, Наталья Петрова
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