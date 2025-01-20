В Севастополе стая уличных собак набросилась на 8-летнего ребенка

В Севастополе 8-летний мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе его расследования.

Псы набросились на мальчика вблизи дома на территории ТСН «Сапун-гора», укусив за ногу и руку. Ребенку помог неравнодушный прохожий, который отогнал агрессивных собак. Пострадавшему школьнику была оказана медицинская помощь.

Следователи организовали процессуальную проверку. Глава СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело по факту нападения собак на ребенка и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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