Под автомобилем у заксобрания в Севастополе нашли подозрительный сверток

Подозрительный сверток под днищем машины обнаружен сегодня утром во время осмотра автомобилей на парковке у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщает департамент общественной безопасности города.

Силовики оцепили место происшествия, там работают взрывотехники.

Движение транспорта по улице Ленина временно перекрыто. В связи с этим автобусы и троллейбусы изменили схему движения.

Подозрительный сверток обнаружили под автомобилем Range Rover, уточняет телеграм-канал SHOT. Предположительно, машина принадлежит сенатору Совета Федерации Сергею Колбину. Во время евромайдана он был командиром севастопольского спецподразделения милиции «Беркут», работал в Киеве. Бойцы спецподразделения обеспечивали правопорядок во время митингов в украинской столице. В феврале 2024 года на Украине предъявили обвинение Колбину в госизмене за переход на сторону России.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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