российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 апреля 2025, 16:22 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе попала в аварию машина скорой помощи

В Севастополе автомобиль скорой помощи попал в ДТП. В результате пострадал один человек.

Авария случилась на перекрестке улиц Пожарова и Пионерской. Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.

В результате пострадал находившийся за рулем легкового авто 73-летний мужчина. Он госпитализирован.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,