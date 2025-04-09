В Севастополе попала в аварию машина скорой помощи

В Севастополе автомобиль скорой помощи попал в ДТП. В результате пострадал один человек.
Авария случилась на перекрестке улиц Пожарова и Пионерской. Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.
В результате пострадал находившийся за рулем легкового авто 73-летний мужчина. Он госпитализирован.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Севастополь, Зоя Осколкова
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