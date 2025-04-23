Автобус «Артека» попал в ДТП: восемь детей госпитализированы

В центре Севастополя попал в аварию автобус «Артека», перевозивший детей. По данным пресс-службы регионального главка МВД, в результате ДТП в больнице оказались несовершеннолетних пассажиров.

В ГАИ уточнили, что ЧП произошло в 12 часов 50 минут напротив дома №45 на улице Гоголя. «По предварительной информации от сотрудников Госавтоинспекции городского УМВД России, 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвёл столкновение с попутным автомобилем Honda. От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди неё машину BMW. В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса», – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Севастополь, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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