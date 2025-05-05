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Понедельник, 5 мая 2025, 13:23 мск

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Военного парада в Севастополе в День Победы не будет

В этом году военного парада в Севастополе на День Победы снова не будет. Об этом сообщил на аппаратном совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев. Данное решение согласовано с Минобороны. Не будет проводиться в очном формате и шествие «Бессмертного полка», данные решения продиктованы вопросами безопасности.

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Севастополе в порядок были приведены более 150 памятников Великой Отечественной войны. Уборку и очистку стен провели на 32 ДОТах, шести батареях, 62 братских могилах и других объектах.

Для ветеранов по месту жительства будут проводиться персональные парады и выступления военного оркестра, поздравления и вручение цветов.

Севастополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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