Двух севастопольцев задержали за сбор данных о ВС РФ и подготовку терактов

ФСБ задержала в Севастополе двух местных жителей по подозрению в сборе и передаче украинской стороне информации о дислокации ВС России и подготовке терактов против российской армии по заданию Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По информации спецслужбы, 53-летний житель Севастополя был завербован представителем СБУ через мессенджер Telegram. По заданию СБУ он изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы, передает РИА «Новости». В дальнейшем фигурант собирал разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружений и военной техники российской армии для передачи украинским спецслужбам.

Второй задержанный, 51-летний севастополец, был завербован разоблаченным агентом СБУ. По его заданию мужчина осуществил сбор и передачу данных о расположенных в городе объектах ПВО. Сведения были переданы украинской разведке для использования при нанесении ракетных ударов. Кроме того, фигурант хранил дома компоненты самодельного взрывного устройства: два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более 1 кг, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России (госизмена) . Им грозт наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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