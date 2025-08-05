В Севастополе к пляжу море вынесло украинский БПЛА

Украинский беспилотник вынесло море в Севастополе. Инцидент произошел в районе пляжа «Любимовка-2», проводится эвакуация людей, опасным предметом вскоре займутся специалисты Минобороны.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, БПЛА плавает в районе 50 метров от берега, и, очевидно, был подавлен или сбит во время очередного налета.

«Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения», – отметил Развожаев.

Севастополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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