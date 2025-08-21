Есть угроза для частных домов: в районе Камышового шоссе в Севастополе произошел крупный пожар

В Севастополе в районе Камышового шоссе произошел крупный пожар, площадь которого достигла 12 гектаров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, из-за ЧП временно перекрыто движение транспорта.
«Сейчас все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона ведут тушение трёх больших очагов в районе Камышового шоссе, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца», – уточнил глава Севастополя в своем телеграм-канале.
Губернатор сообщил, что огонь почти полностью уничтожил ресторан «Гастрономика».
Тем не менее, пожарные расчёты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию.
Горит трава на склоне СТ «Килен-балка», есть угроза для частных домов. Пожару присвоен 4-й максимальный ранг.
В настоящее время тушению пожара мешает сильный ветер. Работает авиация МЧС и ждём пожарный поезд КЖД.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Севастополь, Анастасия Смирнова
