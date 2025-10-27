На территории Севастопольского морского завода опрокинулось судно, есть пострадавшие

На территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент случился сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране.

«По предварительной информации, к этому часу спасены 15 человек, из них 7 госпитализированы, у них травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших развозим по городским больницам», – уточнил губернатор.

В настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий инцидента. Причины произошедшего выясняются специальной комиссией.

Севастополь, Анастасия Смирнова

