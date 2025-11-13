российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 ноября 2025, 15:12 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

В «Новом Херсонесе» вводится платный вход для туристов

Вход на территорию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе станет платным для туристов с 22 ноября. Билет для туристов из других регионов будет стоить 500 рублей. При этом будет действовать система льгот и скидок. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса.

«Мы вынуждены принять непростое решение: ввести для Нового Херсонеса общие правила, действующие во всех музейных и культурных центрах Крыма и Российской Федерации. А именно – ввести плату за вход на территорию комплекса», – сказано в сообщении.

В качестве причины этого решения указана нехватка средств на поддержание жизнедеятельности и развитие комплекса. «Благодаря государственной поддержке комплекс получает субсидии, но с минимальными затратами на развитие», – отмечается в сообщении.

При этом для жителей Севастополя и Крыма вход на территорию комплекса останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета.

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» включает в себя Свято-Владимирский собор, музеи Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и воссозданный Византийский квартал (монетный двор, античная усадьба, ремесленные мастерские и усадьба винодела).

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Туризм,