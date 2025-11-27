российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 ноября 2025, 10:08 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

Житель Севастополя готовил теракт у памятника в честь Российского флота

Сотрудники ФСБ задержали 57-летнего жителя Севастополя, планировавшего теракт у памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщило УФСБ по Крыму и Севастополю.

По информации спецслужбы, задержанный – уроженец Винницкой области Украины, сторонник украинской нацисткой идеологии.

У памятного знака злоумышленник готовил подрыв взрывного устройства с целью устрашения населения. Подозреваемый изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства, купил необходимые компоненты и собрал его. Самодельную бомбу изъяли у него дома во время обыска.

Кроме того, севастополец собирал данные о военных объектах и последствиях ударов ВСУ по региону с целью размещения на проукраинских интернет-ресурсах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном хранении взрывного устройства. Злоумышленник арестован, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,