ПВО отражает налет беспилотников на Севастополь

Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки Севастополя. Над городом работает ПВО. Об этом в своем тг-канале сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито 2 воздушные цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на северной стороне», – сообщает Развожаев. Он также попросил жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности. Никакие гражданские объекты в Севастополе не пострадали, добавил Развожаев.

Напомним, что в прошлый налет беспилотников вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе быбла тяжело ранена 15-летняя девочка.

Севастополь, Елена Васильева

