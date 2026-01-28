При атаке БПЛА на Севастополь пострадал один человек, повреждены несколько домов

В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от сбитого украинского беспилотника. Кроме того, повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале.

По его словам, осколок БПЛА упал возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина. Ранение ноги получил рабочий школы, который в момент ликвидации дрона находился на улице. Все учащиеся были в укрытии. Здание школы повреждений не получило.

Развозжаев также сообщил, что обломки БПЛА упали на крыши частных домов в Юхариной балке и в районе Фиолента, у дома в Юхариной балке пробита крыша. Осколок дрона разбил окно на балконе в многоэтажном жилом доме на проспекте Героев Сталинграда. Фрагменты беспилотников также обнаружили в районе Вакуленчука и Университетской.

За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь, отметил губернатор. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 вражеских беспилотников.

Ранее утром Развозжаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube