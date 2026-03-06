В Севастополе девять человек пострадали во время ночного налета дронов

Минувшей ночью средства ПВО перехватили 83 вражеских беспилотника, большую часть – над территорией Крыма. В результате ночного налета пострадали девять жителей Севастополя. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

56 дронов сбили над территорией Республики Крым, по семь – над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять – над Черным морем, четыре – над Курской областью, два – над Краснодарским краем, по одному – над Астраханской и Белгородской областями.

Основной удар беспилотников был нанесен по Севастополю. В городе повреждены жилые дома, зафиксированы отключения электроэнергии.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», – сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сбитый у жилого дома дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. «В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», – подчеркнул Развожаев.

На местах работают спецслужбы. Последствия ночной атаки устанавливаются.

В целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщили в Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube