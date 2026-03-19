Ночная атака ВСУ на Севастополь: есть погибший и пострадавшие

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб один мирный житель, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в Max.

По его словам, погибший мужчина находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Пострадавшие получили травмы средней тяжести.

Кроме того, по данным губернатора, в квартирах нескольких жилых домов по улице Вакуленчука выбиты окна, осколками повреждены восемь автомобилей. В результате падения обломков БПЛА загорелись частный дом, небольшой участок кровли в здании апартаментов и промышленное здание.

Развозжаев отметил, что всего над территорией города сбито 27 БПЛА.

Севастополь, Наталья Петрова

