Ночная атака ВСУ на Севастополь: есть погибший и пострадавшие

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб один мирный житель, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в Max.
По его словам, погибший мужчина находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Пострадавшие получили травмы средней тяжести.
Кроме того, по данным губернатора, в квартирах нескольких жилых домов по улице Вакуленчука выбиты окна, осколками повреждены восемь автомобилей. В результате падения обломков БПЛА загорелись частный дом, небольшой участок кровли в здании апартаментов и промышленное здание.
Развозжаев отметил, что всего над территорией города сбито 27 БПЛА.
Севастополь, Наталья Петрова
