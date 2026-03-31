Главу судоремонтной базы в Крыму обвинили в хищении 20 млн рублей

Генерального директора судоремонтной базы «Фрегат» в Севастополе обвинили в мошенничестве при выполнении госзаказа от Минобороны. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в 2019 году и в 2022 году госзаказчик заключил с предприятием многомиллионные договоры по сервисному обслуживанию и ремонту техники. Работы были проведены с использованием некачественных материалов.

Ущерб, причиненный бюджету, оценивается в 20 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По ходатайству следствия на имущество фигуранта наложен арест.

Севастополь, Зоя Осколкова

