Вторник, 31 марта 2026, 17:27 мск

Главу судоремонтной базы в Крыму обвинили в хищении 20 млн рублей

Генерального директора судоремонтной базы «Фрегат» в Севастополе обвинили в мошенничестве при выполнении госзаказа от Минобороны. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в 2019 году и в 2022 году госзаказчик заключил с предприятием многомиллионные договоры по сервисному обслуживанию и ремонту техники. Работы были проведены с использованием некачественных материалов.

Ущерб, причиненный бюджету, оценивается в 20 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По ходатайству следствия на имущество фигуранта наложен арест.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

