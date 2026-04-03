Севастопольские школьники смогут сдавать ЕГЭ и ОГЭ по желанию

Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников школ в Севастополе в этом году пройдет в особом режиме: учащимся дадут возможность выбрать формат итоговой аттестации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Выпускники 9 и 11 классов наших школ смогут проходить ГИА в особом порядке. Это значит, что можно идти двумя путями: или сдавать ОГЭ и ЕГЭ, или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации в школе, а в вуз или колледж поступать уже по внутренним испытаниям учебного заведения», – написал Развозжаев в Max.

Губернатор сообщил, что ранее он обратился с предложением о введении особого режима к министру просвещения РФ Сергею Кравцову из-за сложной прифронтовой обстановки. Инициатива была поддержана. Севастополь вошел в перечень регионов, где будет действовать особый режим ГИА. Соответствующий приказ Минпросвещения уже подписан и опубликован.

Согласно документу, в список школ в приграничных регионах РФ, где выпускники смогут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по желанию, вошли 727 учебных учреждений в Курской, Белгородской, Брянской областях и в Севастополе.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube