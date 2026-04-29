Уничтожены БПЛА и морские дроны: в Севастополе отразили атаку ВСУ

В Севастополе ночью отражена комбинированная атака ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили этой ночью комбинированную атаку ВСУ», – написал он в своем канале в «Максе».

По данным Развозжаева, 23 беспилотника сбили в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны. Также уничтожено три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега.

«Никто из людей не пострадал. Повреждений не зафиксировано», – уточнил губернатор.

Ночью в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также объявлялся режим морской опасности из-за угрозы атаки морских дронов ВСУ.

Севастополь, Наталья Петрова

