Среда, 29 апреля 2026, 11:09 мск

Уничтожены БПЛА и морские дроны: в Севастополе отразили атаку ВСУ

Фото Минобороны РФ

В Севастополе ночью отражена комбинированная атака ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили этой ночью комбинированную атаку ВСУ», – написал он в своем канале в «Максе».

По данным Развозжаева, 23 беспилотника сбили в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны. Также уничтожено три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега.

«Никто из людей не пострадал. Повреждений не зафиксировано», – уточнил губернатор.

Ночью в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также объявлялся режим морской опасности из-за угрозы атаки морских дронов ВСУ.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

