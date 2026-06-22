В Севастополе отменили ограничения на движение общественного транспорта, кроме морского, во время воздушной тревоги

В Севастополе отмены ограничения на движение общественного транспорта, кроме морского, в период воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«С сегодняшнего дня общественный транспорт в Севастополе продолжает движение даже во время воздушной тревоги… Ограничения сняты как для городских, так и для междугородних маршрутов, за исключением морского транспорта. Вместо него будут работать компесационные автобусы», – уточнил Развожаев в своем канале в «Максе».

По его словам, при поступлении сигнала воздушной тревоги водитель обязан предпринять меры предосторожности В частности, требуется снизить скорость до 40 км/ч в черте населенного пункта и до 60 км/ч за его пределами, остановиться на ближайшей остановке, сообщить пассажирам о тревоге и предложить пройти в укрытие. После высадки желающих можно продолжить движение по маршруту с ограничением скорости и с соблюдением всех мер безопасности.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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