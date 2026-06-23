Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе военнослужащие отражают воздушную атаку ВСУ, работают система ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
По его данным, сбит один вражеский беспилотник в районе мыса Херсонес над морем.
Развозжаев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Меж тем, по данным Минобороны РФ, с утра вторника средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над семью российскими регионами, в том числе над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Севастополь, Наталья Петрова
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